MotoGP | Valentino Rossi conduttore del Gialappa’s Show

MotoGP conduttore Valentino Rossi Gialappa’s Show – Valentino Rossi affiancherà alla conduzione il Mago Forest nella seconda puntata di GialappaShow in programma questa sera lunedì 28 ottobre 2024.

L’appuntamento è per stasera alle 21.30 su TV8, ma anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. GialappaShow, il programma satirico che scherza molto pure sullo sport (tra le imitazioni, anche quella di Sinner).

Come riporta il sito Sky Sport, dopo Laura Pausini ecco Valentino Rossi. Sarà eccezionalmente il 9 volte campione del Motomondiale ad affiancare alla conduzione il Mago Forest nella seconda puntata di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, lunedì 28 ottobre, alle ore 21.30.

A impreziosire la puntata la performance canora di Paola & Chiara, che con i Neri per Caso e Roberta Raschellà, si esibiscono sulle note di ‘Mrs Robinson’ di Simon & Gurfunkel e di ‘Ma che freddo fa’ di Nada. Matilde Gioli è, invece, protagonista della nuova puntata di Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino.

C’è anche Sinner…

Gigi torna a vestire i panni di Stefano De Martino, mentre Giovanni Vernia si sdoppia, interpretando Jannik Sinner e Fabrizio Corona, così come Max Giusti è prima Aurelio De Laurentiis e poi Alessandro Borghese. Brenda Lodigiani fa una rapida incursione sul palco sotto le sembianze di Angela dei Ricchi& Poveri, e interpreta successivamente il rapper Lazza; Valentina Barbieri, invece, ha il volto di Ilary Blasi nel nuovo appuntamento con ‘Quasi unica’. Nuovi episodi di “Case che non ti puoi permettere a prima vista” con Ubaldo Pantani e Alessandro Betti, e di “Ultimo appuntamento” con Herbert Ballerina, Toni Bonij, Ubaldo Pantani e Valentina Barbieri.

La Champions in versione Gialappa’s

Non mancano i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i vodcast più stravaganti del web, i programmi tv e le partite di calcio di calcio internazionale, già sotto la lente di ingrandimento in TV8 Gialappa’s Night, in seconda serata nei mercoledì di Uefa Champions League, sempre su TV8. Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.

