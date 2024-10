MotoGP | GP Thailandia Gara, Di Giannantonio: “Mi sono caricato e ho fatto una rimonta incredibile”

MotoGP GP Thailandia Pertamina Enduro VR46 – Fabio Di Giannantonio ha chiuso il Gran Premio della Thailandia in quarta posizione.

Al via dall’ottava casella della griglia, Fabio è in lotta nel gruppo nelle fasi iniziali di gara. Capace di imporre un ottimo ritmo e di sfruttare tutte le potenzialità della Ducati Desmosedici GP nel finale, ricuce il gap e risale la classifica. Duello finale con Acosta per il terzo gradino del podio e ottava posizione nella generale con 165 punti alla vigilia dell’intervento chirurgico alla spalla sinistra che lo costringerà a saltare gli ultimi due appuntamenti del Campionato.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Thailandia

“Una gara con tanti valori: prima del via ho parlato con tutta la squadra, volevamo solo goderci questo ultimo GP prima dell’operazione. Ed è stato cosi, mi sono caricato e ho fatto una rimonta incredibile. Il podio era li, sarebbe stato un sogno, ma sono comunque contento e voglio ringraziare tutto il mio gruppo di lavoro e la squadra. Sono state sette gare durissime dopo l’infortunio, ma non abbiamo mollato e abbiamo stretto i denti. Un lavoro di gruppo pazzesco, torno in Italia con due gare di anticipo, ma sono soddisfatto: il bilancio del 2024 è più che positivo.”