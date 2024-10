MotoGP | GP Thailandia, Marini: “Ho bei ricordi del passato”

MotoGP GP Thailandia Repsol Honda – Luca Marini dopo il buon weekend australiano di Phillip Island, è pronto a tornare subito in sella, questa volta al Chang International Circuit di Buriram.

Il #10 della Honda ha dei buoni ricordi della Thailandia, lo scorso anno centrò infatti il terzo posto nella Sprint Race del sabato, mentre arrivò settimo nella gara “lunga” della domenica.

Ecco cosa ha detto l’ex pilota della Ducati, che si è detto soddisfatto del lavoro che sta facendo insieme alla casa giapponese.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Thailandia Honda Repsol MotoGP 2024

“Il nostro lavoro dall’inizio dell’anno sta dando i suoi frutti e sono contento di ciò che siamo riusciti a realizzare nella seconda metà dell’anno. Dobbiamo continuare a lavorare sodo in questo modo per prepararci bene per l’anno prossimo. Buriram è una pista molto diversa dall’Australia, il che è importante per noi per continuare a sviluppare la Honda. Mi piace molto il layout di Buriram e ho bei ricordi del passato.”

