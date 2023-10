MotoGP | Gp Thailandia Day 1, Marc Marquez: “Non possiamo essere troppo delusi”

GP Thailandia MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa del Motomondiale 2023, con il 11esimo tempo.

Il pilota del team Honda Repsol, ha concluso la prima giornata di libere del Gran Premio della Thailandia con la sua consueta grinta e determinazione. Mentre il pilota spagnolo ha sfiorato l’accesso diretta alla Q2 per soli sei millesimi di secondo, si è dimostrato soddisfatto della sua performance, tenendo alta la testa e proiettando uno sguardo fiducioso al futuro. Il pilota sembra pronto a lottare per la Q2.

Dichiarazioni Marc Marquez GP Thailandia MotoGP 2023

“Sono contento di come è andata oggi; era un obiettivo ottimistico passare direttamente alla Q2, quindi non possiamo essere troppo delusi. Perdere per 6 millesimi non è poi così male, domani ci riproveremo anche se sarà difficile. La nostra velocità è tra il decimo e il quindicesimo posto, se facciamo un giro dietro a qualcuno possiamo essere più veloci perché la scia può aiutare molto qui nella prima parte del tracciato. Nessun problema per me dopo l’impatto con il pezzo di carbonio di Martin, è stato solo doloroso nei primi minuti o due perché quando vai a quella velocità tutto può far male. Dopo oggi e per domani non c’è problema.”

