MotoGP | Gp Thailandia Day 1, Quartararo: “Con una buona qualifica possiamo puntare al podio”

MotoGP GP Thailandia 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo è riuscito a centrare l’accesso diretto in Q2 al Chang International Circuit, teatro del Gran Premio della Thailandia.

Il pilota della Yamaha ha infatti ottenuto l’ottavo tempo a soli 0.248s dalla vetta dicendosi soddisfatto per aver centrato la Top Ten. Il suo ritmo è molto buono e con una buona qualifica proverà a puntare al podio. Ecco cosa ha detto “El Diablo”.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Thailandia MotoGP 2023

“È stata una bella giornata e un buon pomeriggio. Abbiamo mostrato un ottimo ritmo e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di entrare in Q2, quindi è stata una bella sensazione. Avremo buone possibilità, il ritmo sembra davvero buono. Se faremo un’ottima qualifica, sarà possibile lottare per il podio, ma dovrò fare un gran giro in qualifica ed essere davanti. Come visto oggi sono ottavo a soli due decimi dalla vetta, quindi servirà un giro perfetto.”