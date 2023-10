MotoGP | Gp Thailandia Day 1, Bezzecchi: “Molto soddisfatto del crono”

MotoGP GP Thailandia Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa del Motomondiale 2023, con il sesto tempo.

Tra i protagonisti della giornata e a soli nove millesimi di gap da Luca, con un tempo sul giro di 1:30.034, Marco soddisfatto delle sensazioni alla guida nonostante le altissime temperature e pronto a dire la sua in Q2 domani.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Thailandia MotoGP 2023

“Sono molto soddisfatto del crono sul giro secco: sono stato molto veloce nel mio ultimo tentativo, poi cancellato per bandiere gialle, ma decisamente un crono molto interessante. Sul passo devo ancora lavorare, con le gomme usate non sono perfetto inoltre, per la spalla, non posso spingere al 100% durante tutto il turno. La Top10 era l’obiettivo per oggi, abbiamo fatto vedere il nostro potenziale, sia le Ducati che le Aprilia sono molto competitive. A livello fisico sto meglio, ho tolto i punti, la pelle intorno alla ferita tira meno e ho più forza. Non sono totalmente a posto con il collo, ma non mi lamento e per domani sono fiducioso.

