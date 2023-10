MotoGP | Gp Thailandia Day 1, Bastianini: “Ho faticato più di quello che mi aspettavo”

MotoGP GP Thailandia Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa del Motomondiale 2023, con il 19esimo tempo.

Enea si è trovato invece in difficoltà sul tracciato di Buriram. Il pilota di Rimini, che ancora fatica ad instaurare un buon feeling con la sua Desmosedici GP, ha chiuso la prima giornata in Tailandia al diciannovesimo posto e dovrà quindi prender parte anche alla Q1 domani.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Thailandia MotoGP 2023

“Devo ammettere di aver faticato di più di quello che mi aspettavo. Già questa mattina il mio feeling non era buono e nel pomeriggio è peggiorato. Abbiamo montato la media al posteriore e poi è leggermente migliorato, così come i miei tempi. Non sono riuscito a sfruttare la prima soft, poi ho rimesso la media e infine l’ultimo time attack è andato meglio, ma purtroppo ho preso la bandiera gialla per la caduta di Martín. Se non mi avessero cancellato quel tempo avrei risalito un po’ la classifica, ma probabilmente non sarebbe stato sufficiente per la Q2. Non posso dire di essere felice, ma ora continueremo a lavorare per cercare di fare meglio domani”.

