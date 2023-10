MotoGP | Gp Thailandia Day 1, Bagnaia: “Possiamo lottare per la pole”

MotoGP GP Thailandia Ducati – Pecco Bagnaia a differenza delle ultime gare, è riuscito a centrare l’accesso diretto in Q2.

Lo ha fatto al Chang International Circuit di Buriram, teatro del Gran premio della Thailandia, 17esima tappa su 20 della MotoGP 2023.

Il pilota della Ducati dopo un problema all’inizio dell’unica sessione valida per l’accesso diretto in Q2 (quella pomeridiana, ndr) ha chiuso settimo, a 0.243s dalla vetta occupata da Jorge Martin, con lo spagnolo del Pramac Racing che insegue il piemontese del Team Factory a 27 lunghezze.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Thailandia MotoGP 2023

“Sono molto contento, non solo per l’ingresso diretto in Q2, ma anche per il feeling in frenata. Ora posso frenare forte e la moto fa quello che voglio, bella sensazione. Questo pomeriggio nella prima parte del turno non ho avuto il feeling del mattino, soprattutto con la prima gomme media, ho avuto problemi di grip sul lato destro. Una volta cambiata la gomma ho subito ritrovato il feeling e l’ho fatto durante il primo time-attack.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 Avversari GP Thailandia MotoGP 2023

“Penso che l’Aprilia sarà molto competitiva e per noi la prima fila sarebbe un buon risultato, anche se credo che possiamo lottare per la pole position.”

