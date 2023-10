SBK | Gp Jerez Day 1, Bautista: “È stata una buona mezza giornata”

SBK Gp Jerez Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Spagna a Jerez, 12esima tappa del Mondiale 2023, con il terzo tempo.

In una giornata caratterizzata da condizioni meteo avverse, con la pista bagnata che ha messo alla prova ogni pilota, Bautista ha mantenuto un atteggiamento positivo. Dopo aver deciso di non rischiare durante le FP1 a causa dell’asfalto umido, nel pomeriggio il pilota ha affrontato condizioni leggermente migliori, ottenendo un buon feeling con la sua moto. Anche una piccola scivolata non è riuscita a scalfire il suo entusiasmo.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Jerez

“Possiamo direi che è stata una buona mezza giornata di lavoro. Ovviamente con la pista così umida abbiamo deciso di non uscire dal box per le FP1. Nel pomeriggio, invece, le condizioni erano migliori e malgrado una piccola scivolata senza conseguenze, il feeling è stato buono. Mi sono divertito e questo è l’obiettivo anche per domani”.

