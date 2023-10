MotoGP | Gp Thailandia, Bastianini: “L’anno scorso la gara era stata difficilissima”

MotoGP GP Thailandia Ducati – Enea Bastianini dopo la delusione dell’Australia punta a rifarsi a Buriram sede del Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa del Motomondiale 2023.

Enea Bastianini, sesto lo scorso anno alla sua prima gara in MotoGP sul tracciato tailandese, arriva a Buriram determinato a confermare il trend positivo, dopo aver chiuso nella top ten le tre gare disputate negli ultimi due fine settimana.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Thailandia MotoGP 2023

“Sono contento di tornare a correre in Tailandia! Questa sarà la mia seconda volta sul Chang International Circuit con la MotoGP. A differenza del 2022, spero che le condizioni meteo siano migliori. L’anno scorso la gara era stata difficilissima a causa della pioggia battente, ma ero comunque riuscito ad ottenere un buon sesto posto. L’obiettivo di quest’anno sarà cercare di essere veloci fin da subito ed ottenere una buona posizione in qualifica. In Australia avevo faticato un po’ nei primi giri in gara, mentre nella seconda metà ero stato più veloce. Insieme alla mia squadra lavoreremo per arrivare pronti sia per la Gara Sprint che per il GP di domenica”.

