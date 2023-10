MotoGP | Gp Thailandia, Marini: “Sono sempre andato forte qui”

MotoGP GP Australia Phillip Island Mooney VR46 – Luca Marini ha avuto diverse difficoltà in occasione del Gp d’Australia, ma spera di rifarci in occasione del Gran Premio d’Australia, diciassettesima tappa del Motomondiale 2023.

Luca vuole tornare nella posizioni che contano (P8 nella generale con 148 punti – P2 nella classifica Team con 441 punti ndr). Più in difficoltà del previsto a Phillip Island ma capace di un’ottima rimonta in gara. Anche per lui giornate dedicate alla fisioterapia con il pensiero ai piloti in lotta per le posizioni che contano qui in Thailandia.

Dichiarazioni Luca Marini preview GP Thailandia MotoGP 2023

“Sono contento di essere qui, la pista di Buriram mi piace molto e sono sempre andato forte. Quest’anno oltre alle temperature, anche il meteo potrebbe riservare sorprese, almeno a controllare le previsioni. Campiamo esattamente cosa succederà, l’anno scorso qui sono stato competitivo in entrambe le condizioni. Lavoriamo sodo per continuare sull’onda di questo trend positivo delle ultime settimane.”

