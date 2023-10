MotoGP | Gp Thailandia, Marc Marquez: “Qui ci ho vinto, ma le cose cambiano velocemente”

GP Thailandia MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez, dopo la delusione del Gp d’Australia, spera di riuscire a fare meglio in occasione del Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa del Motomondiale 2023.

Dalla terza fila, Marquez ha perso un po’ di terreno nella corsa verso la curva 1, ma si è ripreso rapidamente e ha recuperato per sfidare i primi cinque. Un inizio di gara vivace ha visto il #93 tra i primi contendenti al podio, ma ha dovuto rapidamente passare ad una posizione più difensiva man mano che la competizione intorno a lui aumentava.

Giocando d’azzardo la posteriore soft, la seconda metà della gara è diventata una questione di sopravvivenza, e ha tagliato il traguardo in 15a posizione per raccogliere un punticino.

Dichiarazioni Marc Marquez GP Thailandia MotoGP 2023

“Dall’Australia alla Tailandia, non sono sicuro che ci sia un cambiamento maggiore di temperatura nel calendario. È stato un fine settimana complicato per una serie di motivi in ​​Australia, quindi concentriamoci ora sulla gara che abbiamo davanti a noi. Buriram è stato un buon circuito per noi in passato, lì ho vinto il titolo nel 2019 e anche l’anno scorso siamo arrivati ​​quinti. Ovviamente le cose cambiano continuamente in MotoGP e nulla è certo, come sempre arriviamo e vediamo cosa è possibile, poi lavoriamo da lì”.

