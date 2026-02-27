News Ticker

MotoGP | GP Thailandia 2026: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Chang International Circuit

di Jessica Cortellazzi27 Febbraio, 2026
MotoGP | GP Thailandia 2026: Qualifiche in DIRETTA (live e foto) MotoGP | GP Thailandia 2026: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Diretta Qualifiche GP Thailandia MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Buriram dove, a partire dalle 04:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio della Thailandia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Marco Bezzecchi che aveva preceduto Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Quarto tempo per Pedro Acosta, seguito da Jorge Martin, Alex Marquez e Joan Mir. Si erano qualificati direttamente alla Q2 anche Brad Binder, Ai Ogura e Johann Zarco.

Costretti alla Q1 che tra gli altri anche i nostri Luca Marini, Franco Morbidelli, Enea Bastianini e Michele Pirro (che sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer in sella alla Ducati del Gresini Racing, ndr).

Marco Bezzecchi il più veloce delle pre-qualifiche di Buriram

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News Ticker

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00070motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00029motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00038motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00001motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00019motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00091motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00092motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00043motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00011motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00022motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00041motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00033

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news