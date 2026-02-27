MotoGP | GP Thailandia 2026: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Diretta Qualifiche GP Thailandia MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Buriram dove, a partire dalle 04:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio della Thailandia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Marco Bezzecchi che aveva preceduto Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Quarto tempo per Pedro Acosta, seguito da Jorge Martin, Alex Marquez e Joan Mir. Si erano qualificati direttamente alla Q2 anche Brad Binder, Ai Ogura e Johann Zarco.

Costretti alla Q1 che tra gli altri anche i nostri Luca Marini, Franco Morbidelli, Enea Bastianini e Michele Pirro (che sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer in sella alla Ducati del Gresini Racing, ndr).

Marco Bezzecchi il più veloce delle pre-qualifiche di Buriram

