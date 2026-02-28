MotoGP | Gp Thailandia: Bezzecchi, pole e caduta, Bagnaia fuori dalla Q2

MotoGP Qualifiche GP Thailandia – Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio della Thailandia classe MotoGP, gara inaugurale del Motomondiale 2026.

Il pilota dell’Aprilia che era scivolato durante le FP2 e che si è ripetuto anche a fine Q2 chiudendo nelle ghiaia, l’ha ottenuta con l’1:28.652 fatto segnare in precedenza, che gli è valso la decima pole in Top Class. Il #72 della casa veneta ha dominato tutti i turni sin qui disputati e rimane uno dei favoriti per la Sprint Race e anche per la gara.

In prima fila con il riminese (alla terza pole consecutiva dopo quelle delle ultime due gare del 2025, ndr) partiranno il nove volte iridato Marc Marquez (+0.035s) su Ducati Factory, che alla fine quando conta c’è sempre e il compagno di marca di Bezzecchi, Raul Fernandez (+0.224s), Trackhouse MotoGP Team, passato dalla Q1.

Quarto tempo e apertura della seconda fila per Fabio Di Giannantonio, che in sella alla Ducati Factory del VR46 Racing Team chiude a 0.266s dalla vetta. Accanto a lui ci saranno gli spagnoli Jorge Martin (Aprilia Factory) e Pedro Acosta (KTM Factory).

Alex Marquez su Ducati Factory del Gresini Racing ha chiuso settimo e condividerà la terza fila con la seconda Aprilia del Trackhouse MotoGP Team, quella di Ai Ogura e con la seconda Ducati del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli (guida una Desmosedici ibrida, un mix tra la GP 24 e la GP 25, ndr). L’italo-brasiliano ha pagato la scivolata di fine Q1 chiudendo a 0.669s dalla vetta.

La miglior moto giapponese è la Honda di Joan Mir che ha chiuso decimo. Il #36 della casa di Tokio è in quarta fila insieme alla KTM Factory di Brad Binder e alla Honda LCR di Johann Zarco.

Inizia male la stagione di Pecco Bagnaia, che non è riuscito a superare l’ostacolo della Q1. Il due volte iridato della MotoGP ha commesso un paio di errori che gli sono costati l’accesso alla fase finale delle qualifiche e in gara partirà dalla quinta fila, tredicesima casella. Un risultato inaspettato visto quanto era andato forte nei test e fino alle FP1. Il #63 della Ducati avrà accanto se il connazionale della Honda Luca Marini e il rookie Honda LCR Diogo Moreira.

Sesta fila e 16esimo tempo per la Yamaha di Fabio Quartararo, per la KTM di Maverick Vinales e per la Yamaha Pramac di Jack Miller. Settima fila per la Yamaha di Alex Rins, per la KTM di Enea Bastianini e per la Yamaha Pramac del rookie Toprak Razgatlioglu. ottava fila solitaria per Michele Pirro, che sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer in sella alla Ducati del Gresini Racing.

Foto: Valter Magatti

