In evidenza

MotoGP | Gp Thailandia: Bezzecchi, pole e caduta, Bagnaia fuori dalla Q2

Decima pole position in Top Class per il pilota dell'Aprilia, in prima fila Marc Marquez e Raul Fernandez

di Alessio Brunori28 Febbraio, 2026
MotoGP | Gp Thailandia: Bezzecchi, pole e caduta, Bagnaia fuori dalla Q2 MotoGP | Gp Thailandia: Bezzecchi, pole e caduta, Bagnaia fuori dalla Q2

MotoGP Qualifiche GP Thailandia – Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio della Thailandia classe MotoGP, gara inaugurale del Motomondiale 2026.

Il pilota dell’Aprilia che era scivolato durante le FP2 e che si è ripetuto anche a fine Q2 chiudendo nelle ghiaia, l’ha ottenuta con l’1:28.652 fatto segnare in precedenza, che gli è valso la decima pole in Top Class. Il #72 della casa veneta ha dominato tutti i turni sin qui disputati e rimane uno dei favoriti per la Sprint Race e anche per la gara.

In prima fila con il riminese (alla terza pole consecutiva dopo quelle delle ultime due gare del 2025, ndr) partiranno il nove volte iridato Marc Marquez (+0.035s) su Ducati Factory, che alla fine quando conta c’è sempre e il compagno di marca di Bezzecchi, Raul Fernandez (+0.224s), Trackhouse MotoGP Team, passato dalla Q1.

Quarto tempo e apertura della seconda fila per Fabio Di Giannantonio, che in sella alla Ducati Factory del VR46 Racing Team chiude a 0.266s dalla vetta. Accanto a lui ci saranno gli spagnoli Jorge Martin (Aprilia Factory) e Pedro Acosta (KTM Factory).

Alex Marquez su Ducati Factory del Gresini Racing ha chiuso settimo e condividerà la terza fila con la seconda Aprilia del Trackhouse MotoGP Team, quella di Ai Ogura e con la seconda Ducati del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli (guida una Desmosedici ibrida, un mix tra la GP 24 e la GP 25, ndr). L’italo-brasiliano ha pagato la scivolata di fine Q1 chiudendo a 0.669s dalla vetta.

La miglior moto giapponese è la Honda di Joan Mir che ha chiuso decimo. Il #36 della casa di Tokio è in quarta fila insieme alla KTM Factory di Brad Binder e alla Honda LCR di Johann Zarco.

Inizia male la stagione di Pecco Bagnaia, che non è riuscito a superare l’ostacolo della Q1. Il due volte iridato della MotoGP ha commesso un paio di errori che gli sono costati l’accesso alla fase finale delle qualifiche e in gara partirà dalla quinta fila, tredicesima casella. Un risultato inaspettato visto quanto era andato forte nei test e fino alle FP1. Il #63 della Ducati avrà accanto se il connazionale della Honda Luca Marini e il rookie Honda LCR Diogo Moreira.

Sesta fila e 16esimo tempo per la Yamaha di Fabio Quartararo, per la KTM di Maverick Vinales e per la Yamaha Pramac di Jack Miller. Settima fila per la Yamaha di Alex Rins, per la KTM di Enea Bastianini e per la Yamaha Pramac del rookie Toprak Razgatlioglu. ottava fila solitaria per Michele Pirro, che sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer in sella alla Ducati del Gresini Racing.

Foto: Valter Magatti

5/5 - (6 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

MotoGp Qualifica 2 Buriram - GP Thailandia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 1:28.65
2 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 1:28.68 +0.035
3 25 Raul Fernandez Trackhouse Motogp Team 1:28.87 +0.224
4 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:28.91 +0.266
5 89 Jorge Martin Aprilia Racing 1:29.00 +0.349
6 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing 1:29.06 +0.409
7 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp 1:29.07 +0.425
8 79 Ai Ogura Trackhouse Motogp Team 1:29.21 +0.559
9 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:29.32 +0.669
10 36 Joan Mir Honda Hrc Castrol 1:29.38 +0.733
11 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing 1:29.40 +0.750
12 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr 1:29.53 +0.880

Buriram - GP Thailandia - Risultati Qualifica 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00070motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00029motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00038motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00001motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00019motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00091motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00092motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00043motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00011motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00022motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00041motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00033

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news