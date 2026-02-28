MotoGP | Gp Thailandia: Bezzecchi, pole e caduta, Bagnaia fuori dalla Q2
Decima pole position in Top Class per il pilota dell'Aprilia, in prima fila Marc Marquez e Raul Fernandez
MotoGP Qualifiche GP Thailandia – Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio della Thailandia classe MotoGP, gara inaugurale del Motomondiale 2026.
Il pilota dell’Aprilia che era scivolato durante le FP2 e che si è ripetuto anche a fine Q2 chiudendo nelle ghiaia, l’ha ottenuta con l’1:28.652 fatto segnare in precedenza, che gli è valso la decima pole in Top Class. Il #72 della casa veneta ha dominato tutti i turni sin qui disputati e rimane uno dei favoriti per la Sprint Race e anche per la gara.
In prima fila con il riminese (alla terza pole consecutiva dopo quelle delle ultime due gare del 2025, ndr) partiranno il nove volte iridato Marc Marquez (+0.035s) su Ducati Factory, che alla fine quando conta c’è sempre e il compagno di marca di Bezzecchi, Raul Fernandez (+0.224s), Trackhouse MotoGP Team, passato dalla Q1.
Quarto tempo e apertura della seconda fila per Fabio Di Giannantonio, che in sella alla Ducati Factory del VR46 Racing Team chiude a 0.266s dalla vetta. Accanto a lui ci saranno gli spagnoli Jorge Martin (Aprilia Factory) e Pedro Acosta (KTM Factory).
Alex Marquez su Ducati Factory del Gresini Racing ha chiuso settimo e condividerà la terza fila con la seconda Aprilia del Trackhouse MotoGP Team, quella di Ai Ogura e con la seconda Ducati del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli (guida una Desmosedici ibrida, un mix tra la GP 24 e la GP 25, ndr). L’italo-brasiliano ha pagato la scivolata di fine Q1 chiudendo a 0.669s dalla vetta.
La miglior moto giapponese è la Honda di Joan Mir che ha chiuso decimo. Il #36 della casa di Tokio è in quarta fila insieme alla KTM Factory di Brad Binder e alla Honda LCR di Johann Zarco.
Inizia male la stagione di Pecco Bagnaia, che non è riuscito a superare l’ostacolo della Q1. Il due volte iridato della MotoGP ha commesso un paio di errori che gli sono costati l’accesso alla fase finale delle qualifiche e in gara partirà dalla quinta fila, tredicesima casella. Un risultato inaspettato visto quanto era andato forte nei test e fino alle FP1. Il #63 della Ducati avrà accanto se il connazionale della Honda Luca Marini e il rookie Honda LCR Diogo Moreira.
Sesta fila e 16esimo tempo per la Yamaha di Fabio Quartararo, per la KTM di Maverick Vinales e per la Yamaha Pramac di Jack Miller. Settima fila per la Yamaha di Alex Rins, per la KTM di Enea Bastianini e per la Yamaha Pramac del rookie Toprak Razgatlioglu. ottava fila solitaria per Michele Pirro, che sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer in sella alla Ducati del Gresini Racing.
Foto: Valter Magatti
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Qualifica 2 Buriram - GP Thailandia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|72
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|1:28.65
|2
|93
|Marc Marquez
|Ducati Lenovo Team
|1:28.68
|+0.035
|3
|25
|Raul Fernandez
|Trackhouse Motogp Team
|1:28.87
|+0.224
|4
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:28.91
|+0.266
|5
|89
|Jorge Martin
|Aprilia Racing
|1:29.00
|+0.349
|6
|37
|Pedro Acosta
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:29.06
|+0.409
|7
|73
|Alex Marquez
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|1:29.07
|+0.425
|8
|79
|Ai Ogura
|Trackhouse Motogp Team
|1:29.21
|+0.559
|9
|21
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:29.32
|+0.669
|10
|36
|Joan Mir
|Honda Hrc Castrol
|1:29.38
|+0.733
|11
|33
|Brad Binder
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:29.40
|+0.750
|12
|5
|Johann Zarco
|Castrol Honda Lcr
|1:29.53
|+0.880
Buriram - GP Thailandia - Risultati Qualifica 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login