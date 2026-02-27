MotoGP | Marini in Yamaha? Arriva l’offerta della casa giapponese

Luca Marini potrebbe lasciare la Honda a fine stagione 2026 per trasferirsi in Yamaha, dove troverebbe come compagno di squadra Jorge Martin.

Il pesarese ha dato una grande mano alla Honda per tornare nelle posizioni di vertice e anche se il lavoro non è ancora finito, si pensa già al futuro.

Il pazzo mercato piloti di questo inizio 2026 in ottica 2027, ha messo Acosta in Ducati al fianco di Marc Marquez, Pecco Bagnaia in Aprilia al fianco di Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo in Honda e ora Luca Marini in Yamaha.

La casa giapponese secondo quanto riportato da AS.com avrebbe fatto un’offerta importante al #10 della Honda, che potrebbe quindi vestire i colori della casa di Iwata.

Le doti di collaudatore del fratello di Valentino Rossi sono innegabili ed è proprio quello che al momento serve alla casa dei Tre Diapason, che proprio quest’anno è passata al V4.

Gli annunci di cui parlavamo sopra non sono ancora stati annunciati perchè i costruttori stanno discutendo di un aumento e di una distribuzione percentuale basata sulla retribuzione derivante dallo sfruttamento dei diritti commerciali del Campionato (in forte espansione con l’ingresso di Liberty Media,ndr).

4.7/5 - (44 votes)