MotoGP | GP Silverstone Sprint Race, Zarco: ”Non ho ancora avuto proposte da Ducati” [VIDEO]

MotoGP GP Silverstone Ducati Pramac – Soddisfacente Top 10 per Johann Zarco e Jorge Martin nella Sprint Race del Gran Premio di Silverstone. Il francese ha tagliato il traguardo in quarta posizione mentre Martin ha concluso sesto.

Dichiarazioni Johann Zarco, Sprint Race Silverstone

“Non sono riuscito a fare la differenza oggi, all’inizio della gara non potevo rallentare bene la moto e non potevo superare, anzi, ho perso delle posizioni e sono finito undicesimo. Dopo era difficile tornare davanti ma anche una volta che ho recuperato, non mi sentivo a mio agio come al solito e le modifiche che abbiamo fatto per essere forti sull’acqua, non hanno aiutato ma sono sicuro che con il lavoro nel team, torneremo a posto. Rinnovo contratto? Sono contento di avere un manager, non abbiamo conferme da Ducati. Lui ha fatto il suo lavoro e ha preso informazioni da altri team. Sono sul mercato perché il posto che vorremmo confermare in Pramac con la moto ufficiale, al momento non è sicuro. Aspetto ma non mi dà fastidio sulla concentrazione perché mi diverto”

Dichiarazioni Jorge Martin, Sprint Race Silverstone

“Condizioni complicate, sono partito bene con più acqua in pista ma una volta che si è asciugata non mi sono sentito a mio agio. Alla fine sono andato forte e sono contento per il finale della gara, abbiamo concluso sesti e abbiamo preso dei punti. Il problema è stato nella mappatura, dobbiamo capire perché in queste condizioni soffro sempre al posteriore”