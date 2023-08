MotoGP | Gp Silverstone Sprint Race, Aleix Espargarò: “Risultato importante”

GP Gran Bretagna MotoGP 2023 Aprilia – Aleix Espargarò nonostante una qualifica difficile è riuscito a disputare una buona Sprint Race a Silverstone.

Il #41 dell’Aprilia fin da subito ha recuperato posizioni, chiudendo quinto, lottando fino alle ultime curve per la quarta piazza.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Sprint Race GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Aver fatto una buona Sprint sul bagnato è importante. Dimostra che, dopo aver sofferto ad esempio in Argentina, abbiamo fatto dei passi avanti in queste condizioni. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare specialmente quando c’è molta acqua in pista, dove ancora non riusciamo ad essere davvero incisivi. Anche sull’asciutto abbiamo un bel ritmo, speriamo domani di poter ripetere la rimonta. La scelta dello pneumatico sarà una lotteria, difficilmente il warm up potrà darci informazioni importanti.”

