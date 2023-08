MotoGP | GP Silverstone Sprint Race, Miller: ”Mi è mancato il grip”

MotoGP GP Silverstone KTM Factory – Buon risultato per il team austriaco nella Sprint Race del Gran Premio di Silverstone, nona tappa del Mondiale 2023 del Motomondiale. Jack Miller che partiva dalla seconda posizione, ha concluso settimo. Brad Binder, complice un problema alla frizione in partenza, ha tagliato il traguardo decimo.

Dichiarazioni Jack Miller, Sprint Race Silverstone

“Questa mattina mi sentivo alla grande sul bagnato, ma la Sprint è stata un po’ diversa e ci è mancato il grip. Ho fatto del mio meglio per stare con i ragazzi, ma questa è ancora una moto nuova per me e non abbiamo avuto spesso queste condizioni miste durante la stagione. Ad ogni modo, siamo rimasti sulla moto ed eravamo abbastanza competitivi. La cosa positiva è che la moto dà ancora un buon feeling e non mi sono mai sentito fuori controllo. Abbiamo un’altra partenza in prima fila per il Gran Premio di domani e saremo pronti in qualsiasi condizione”

Dichiarazioni Brad Binder, Sprint Race Silverstone

“Ho avuto un problema in griglia quando ho rilasciato la frizione e alla prima curva ero quasi ultimo. Ho riscaldato la gomma nei primi giri mentre spingevo per rientrare ma non mi sono dato nessun’altra opzione. Abbiamo faticato a surriscaldare la gomma e con la trazione ma abbiamo imparato per il futuro sul bagnato. Spero che domani sia asciutto perché ieri ho avuto un ottimo feeling. Penso che domani sarà molto più interessante”