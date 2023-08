MotoGP | GP Silverstone Sprint Race, Quartararo: “Preoccupante il distacco in soli 10 giri” [VIDEO]

MotoGP Sprint Race Silverstone Monster Energy Yamaha – Sabato da dimenticare per Fabio Quartararo. Dopo un errore che nelle qualifiche che lo ha costretto a partire dall’ultima posizione, in gara il francese ha fatto fatica a recuperare dopo un errore. Ha concluso in 21esima posizione, a 30 secondi di distacco dal vincitore.

Dichiarazioni Fabio Quartararo, Sprint Race Silverstone

“Ho avuto giorni migliori. Stamattina faceva molto freddo e la sensazione era negativa durante le FP2. Poi in qualifica ho commesso un errore, la moto si è fermata e sono tornato ai box. Avrei potuto fare di meglio. Durante la Sprint, ho dovuto usare un abbigliamento termico non mi è mai piaciuto usarlo in passato, ma oggi faceva così freddo. Il mio ritmo alla fine della Sprint era abbastanza buono per stare con i ragazzi davanti a me, ma mi manca qualcosa. So come guidare sotto la pioggia, ma ci mancano principalmente il grip al posteriore e l’angolo di piega. Ripartendo da domani dovremo provare qualcosa di totalmente diverso. Non abbiamo nulla da perdere. La mia priorità in questo momento è cercare di migliorare, cercare di essere più avanti e, spero, provare a migliorare in gara.