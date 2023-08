MotoGP | GP Silverstone, Alex Marquez domina: gli highlights della Sprint Race [VIDEO]

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone – Vi riportiamo gli highlights della Sprint Race valida per il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del mondiale 2023 di MotoGP.

Primo successo nella classe regina per Alex Marquez. Il pilota del team Gresini, dopo pochi giri si è portato al comando, mantenendo un gap sufficiente su Marco Bezzecchi per ottenere la vittoria. Terza posizione per l’Aprilia di Maverick Vinales.

Quarto Johann Zarco con la Ducati del team Pramac, davanti all’altra Aprilia di Aleix Espargarò e al compagno di squadra, Jorge Martin. Settimo Jack Miller su KTM, seguito dalla KTM GASGAS di Augusto Fernandez.

A chiudere la TOP 10, la KMT di Brad Binder e l’Aprilia RNF di Miguel Oliveira.