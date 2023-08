MotoGP | GP Silverstone Sprint Race, Marini fuori dalla zona punti

MotoGP GP Silverstone Mooney VR46 – Gara difficile per Luca Marini nella Sprint Race del Gran Premio di Silverstone. Partito dalla sesta posizione, Luca non si è trovato a suo agio con le condizioni particolari della pista e non ha potuto fare meglio dell’undicesimo posto.

Dichiarazioni Luca Marini, Sprint Race Silverstone

“In queste condizioni con poca acqua, non ho grip dietro con la media. Anche in Argentina è successa la stessa cosa. Non riesco ad accelerare e non ho feeling dietro. Spinno davvero tanto e poi taglio le curve, vado lungo. Una situazione complicata, che dobbiamo indagare e su cui lavorare. Dobbiamo analizzare i dati e comprendere in che direzione muoverci per affrontare gare di questo tipo. Per domani sono contento che probabilmente sarà asciutto, ma non abbiamo lavorato molto sul passo ieri. La caduta e il meteo hanno condizionato lo schedule del weekend”