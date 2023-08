MotoGP | GP Silverstone: Quartararo soddisfatto nonostante il risultato

MotoGP GP Silverstone Monster Energy Yamaha – C’è ottimismo nel team giapponese nonostante la gara non abbia dato i risultati sperati. Fabio Quartararo ha fatto un’ottima rimonta dall’ultima posizione fino a giocarsi la Top 10 ma un contatto con Luca Marini, gli ha fatto perdere una parte di carena che è andata a finire sotto le ruote della sua Yamaha. E’ tornato ai box per il cambio moto e ha concluso quindicesimo. Il campione del mondo 2021 però, si è detto soddisfatto per il lavoro fatto con la nuova carena in questo weekend.

Inizialmente la gara sembrava andare a favore di Franco Morbidelli che era in lotta per la Top 10 ma poi il degrado delle gomme ha complicato le cose. L’italiano ha giocato la carta del cambio moto visto che aveva iniziato a piovere, ma non ha potuto rimontare, concludendo quattordicesimo.

Dichiarazioni Fabio Quartararo, GP Silverstone

“Abbiamo iniziato con una moto che non conoscevamo veramente e per me è stato fantastico provare qualcosa sulla moto. E questo è tutto. Penso che sia interessante per la squadra, abbiamo ottenuto delle ottime informazioni. Partire ultimo e rimontare fino alla settima posizione è stato fantastico, quindi è stata una buona esperienza, e speriamo di poter ottenere una buona valutazione per quella parte. È stato bello ottenere chilometri sulla nuova carena e vedere come funziona. Ma sorpassare è ancora difficile per noi, infatti quando sei così al limite, il contatto arriva”

Dichiarazioni Franco Morbidelli, GP Silverstone

“Lo scambio di moto non è stata la scelta giusta, ma ho visto un po’ di pioggia e faticavo già da tre o quattro giri perché avevo completamente distrutto la gomma anteriore. Non avrei potuto fare nulla comunque, quindi speravo che arrivasse un po’ di pioggia per cambiare le gomme, ma non ha pagato. La prima metà della gara è stata buona, però. Era importante stare con i migliori piloti per fare un confronto dal vivo, e questa è una buona informazione per il futuro”