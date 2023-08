MotoGP | Gp Silverstone Gara, Bastianini: “Scarso feeling con la moto”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati – Week-end da dimenticare quello del Gran Premio di Gran Bretagna per Enea Bastianini.

Il #23 della Ducati era riuscito a risalire nella Top Ten, ma nel corso del 17esimo giro è stato costretto al ritiro dopo un contatto con Marc Marquez.

Detto questo, c’è da sottolineare come Enea non abbia ancora trovato il giusto feeling con la moto ufficiale, cosa che invece aveva lo scorso anno quando correva nel Team Gresini.

L’infortunio alla spalla di inizio stagione è stato sicuramente un grande problema, ma non dimentichiamo che quest’anno ha anche cambiato capo-tecnico, visto che Alberto Giribuola detto “Pigiamino” è passato in KTM.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Non sono contento di come è andata oggi e in generale di questo fine settimana. Abbiamo cambiato molto la moto per cercare di arrivare pronti alla gara di oggi e ottenere qualcosa in più, ma non è servito. È stata una gara difficile e solo nelle frenate ero forte, mentre nelle altre parti del circuito no. Alla fine, ho avuto un contatto con Marc e dev’essere successo qualcosa alla moto. La gomma posteriore ha un taglio e probabilmente è per quello che sono andato dritto e son caduto. Marc mi ha toccato in entrata alla curva 11 ed è caduto, poi quando io ho provato a frenare alla 15 sono andato dritto. In questo momento, il problema principale è il mio scarso feeling con la moto: non riesco a curvare bene e forse ci serve un cambiamento più drastico, ma ho bisogno di tempo per capirlo. Questa gara è stata importante. Ho completato 16 giri ed ora il mio team avrà più dati su cui lavorare

4.7/5 - (43 votes)