MotoGP | GP Silverstone, Marc Marquez: ”Gara complicata dall’inizio”

MotoGP GP Silverstone Repsol Honda Team – Ennesima gara da dimenticare per il team giapponese. Marc Marquez è stato protagonista di una caduta dopo un contatto su Enea Bastianini; caduta anche per Joan Mir che è rientrato a Silverstone dopo l’infortunio in Germania.

Dichiarazioni Marc Marquez, GP Silverstone

“La nostra gara è stata complicata fin dall’inizio perché ho perso la mia ala destra quando ho avuto un piccolo contatto nel primo giro. Poi sono caduto in una situazione sfortunata con Bastianini, ma è stato il tipo di incidente in cui non perdi la fiducia. Senza un’ala perdevo molto in accelerazione, ma a un certo punto della gara ha iniziato a piovere e sono stato in grado di recuperare terreno rispetto agli altri piloti. A parte questo, il weekend non è stato così male se guardiamo al nostro approccio e a quello che siamo stati in grado di fare in gara prima dell’incidente. Continuiamo a lavorare, a costruire la nostra fiducia e a seguire il nostro piano”

Dichiarazioni Joan Mir, GP Silverstone

“Non era il rientro che volevo. La partenza non è stata buona e ho perso molte posizioni all’inizio. Poi il feeling, soprattutto in frenata, non era quello che mi aspettavo e la moto era molto nervosa. Ho continuato a correre e sono caduto nella ghiaia. Sfortunatamente, questa è la nostra domenica. Dobbiamo controllare tutto bene con la squadra e gli ingegneri per migliorare per il prossimo fine settimana in Austria. Fortunatamente non sono rimasto ferito nell’incidente, questo è importante”