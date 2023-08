MotoGP | GP Silverstone Gara, Bezzecchi: ”Abbiamo perso un’occasione importante”

MotoGP GP Silverstone Mooney VR46 – Gara da dimenticare per Marco Bezzecchi, protagonista di una caduta nel corso del sesto giro del Gran Premio di Gran Bretagna. Fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota ma tanta delusione per i punti persi. Buona la gara di Luca Marini che ha concluso in settima posizione.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi, GP Silverstone

“Un vero peccato, perché abbiamo perso un’occasione importante per poter centrare un risultato importante alla fine di un weekend molto positivo. Appena entrato in curva, ho avuto un blocco della gomma davanti. Ero in scia a Pecco, quindi la moto non si è fermata, ma anzi, ha preso ancora più velocità. Al secondo tocco di freno poi, ho perso l’avantreno e non ho potuto fare nulla per evitare la caduta. Torno a casa per lasciarmi alle spalle questa domenica e tornare in pista in Austria con lo stesso ritmo visto qui”

Dichiarazioni Luca Marini, GP Silverstone

“In generale, mi aspettavo un feeling migliore oggi e anche una posizione diversa. Ho fatto molta fatica, soprattutto subito dopo il via. Quando la pista non è gommata, non ho feeling al posteriore e perdo moltissimo in accelerazione. Ho dovuto cedere posizioni, poi le sensazioni hanno iniziato ad essere migliori e, con più gomma a terra, ho fatto dei buoni tempi sul giro. Ha iniziato a piovere e mi sono ritrovato in lotta con altri piloti, ma non sono riuscito a risalire la classifica. Mi aspettavo un weekend diverso, perdo tanto in accelerazione in queste condizioni, un aspetto su cui dobbiamo lavorare molto anche per il futuro”