MotoGP | GP Silverstone Gara, Oliveira: ”Sono contento”

MotoGP GP Silverstone RNF Racing – Domenica positiva per il team satellite Aprilia che in Gran Bretagna ha conquistato la TOP 10. Miguel Oliveira è stato autore di una bella rimonta dalla quattordicesima alla quarta posizione, a ridosso del podio. Ottimo recupero anche per Raul Fernandez che partiva 20esimo ed ha tagliato il traguardo decimo.

Dichiarazioni Miguel Oliveira, GP Silverstone

“Sono felice! Certo, quando finisci così vicino al podio e sei stato terzo per un paio di volte nell’ultima parte della gara, è un peccato. Ma sono comunque felice di iniziare la seconda metà della stagione in un buon modo, sicuramente ci motiva ad andare avanti. Tuttavia, il nostro approccio è quello di affrontare gara dopo gara e cercare di fare il meglio che possiamo. Sono anche molto contento che Aleix abbia vinto la gara, avere tre Aprilia tra le prime cinque su questa pista ci dà sicuramente un buon feeling”

Dichiarazioni Raul Fernandez, GP Silverstone

“La gara è stata buona, ho imparato molto. Sono stato con Marc Marquez, Quartararo e Bastianini per quasi per tutta la gara e penso di aver fatto davvero un buon lavoro. Ma nell’ultima parte della gara, con la pioggia era un po’ troppo difficile da gestire e non volevo sbagliare e correre molti rischi, quindi ho salvato la posizione in cui mi trovavo. Questa è la mia migliore gara dell’anno e sto raccogliendo molta esperienza per il futuro e so che possiamo fare di più”