MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Morbidelli: “Nel complesso sabato positivo””
Il pilota italo-brasiliano ha concluso in settima posizione
Franco Morbidelli ha commentato con soddisfazione il bilancio del sabato, sottolineando i progressi compiuti insieme alla squadra nel corso del weekend. Il pilota italo-brasiliano ha evidenziato i miglioramenti ottenuti già in mattinata sul feeling con la moto e nei time attack, confermando il buon lavoro svolto dal team. Nella Sprint, conclusa in settima posizione, Morbidelli ha perso terreno subito alla prima curva, senza poi riuscire a ricucire il gap con i piloti davanti: un aspetto che, secondo lui, nelle gare brevi del sabato rende particolarmente complicata ogni rimonta.
Dichiarazioni Franco Morbidelli, Sprint Race GP Barcellona
“Nel complesso, è stato un sabato positivo. Abbiamo fatto molto bene, abbiamo compiuto dei passi in avanti già questa mattina migliorando il feeling con la moto e facendo dei buoni time attack. Nella Sprint, sono stato spinto fuori alla prima curva e non sono mai riuscito a recuperare terreno. Nella gara del sabato è sempre difficile rimontare e non avevo un potenziale eccezionale. Comunque sento che stiamo lavorando davvero bene in queste ultime gare, siamo molto analitici e comunichiamo bene tra ingegneri e tutta la squadra. Poi questo weekend c’è Valentino nel box e la sua scintilla aiuta sempre, siamo orgogliosi della nostra performance. Per domani, è difficile fare previsioni, perché tutto può succedere alla prima curva, come abbiamo visto oggi. Vedremo”.
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