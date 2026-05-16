MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Bastianini: “Il passo non era affatto male””

Enea Bastianini archivia la Sprint Race del GP di Barcellona con un decimo posto che non gli dà punti ma buone sensazioni considerata la rimonta dalla 14esima casella in griglia. Il pilota del team KTM Tech3, ha spiegato di aver avuto il potenziale per ottenere un risultato migliore in qualifica, ma due bandiere gialle consecutive nel corso del giro lanciato gli hanno impedito di migliorare il tempo del primo tentativo. Nonostante questo, il ritmo mostrato in gara è stato incoraggiante: Bastianini ha recuperato diverse posizioni nel corso della Sprint, salvo poi dover gestire il forte degrado della gomma negli ultimi giri. In vista della gara lunga di domenica, il portacolori KTM guarda con fiducia alla possibilità di una rimonta grazie a una distanza maggiore e più tempo a disposizione per costruire la propria gara.

Dichiarazioni Enea Bastianini, Sprint Race GP Barcellona

“Ero competitivo in qualifica, ma sono stato sfortunato a trovare due bandiere gialle consecutive alla curva 5 e non sono riuscito a fare meglio del mio primo tentativo. In ogni caso, il mio passo gara non era affatto male. Ho cercato di recuperare posizioni giro dopo giro, ma verso la fine ho distrutto la gomma e ho dovuto solo gestire la situazione. Domani dovrebbe essere più facile, con più tempo e più giri a disposizione per rimontare”