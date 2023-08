MotoGP | GP Silverstone Gara, Miller: “Ho lottato con il grip”

MotoGP GP Silverstone KTM – Nonostante la partenza dalla prima fila, Jack Miller non ha potuto concretizzare le buone sensazioni della qualifica in gara. Complice un contatto con Maverick Vinales, l’australiano ha perso delle posizioni ed è riuscito poi a rimontare, chiudendo ottavo.

Dichiarazioni Jack Miller, GP Silverstone

“Ho lottato con il grip fin dall’inizio. Ho cercato di consolidare la mia posizione e poi il contatto con Maverick mi ha mandato sull’erba e dopo tutta la pioggia di ieri dovevo solo assicurarmi di stare sulla moto! Ho abbassato la testa ma il mio ritmo era un po’ spento. Fortunatamente la pioggia mi ha dato la possibilità di riprendere i piloti davanti e abbiamo raggiunto la Top 10, ma non era il modo in cui volevo che si svolgesse il mio weekend. Impareremo da questo e torneremo più forti in Austria”