MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Marini: “La Top 10 resta l’obiettivo”

Luca Marini, dopo una qualifica difficile, si è riscattato nella Sprint Race. Partito dalla sedicesima casella, il pilota della Honda ha guadagnato posizioni già alla prima curva e si è inserito nella lotta per i punti con piloti come Bagnaia e Bezzecchi. Con il consumo delle gomme ha dovuto difendersi nel finale, chiudendo undicesimo a un soffio dalla zona punti.

Giornata più complicata per Joan Mir. Dopo il decimo tempo in qualifica, lo spagnolo è stato coinvolto in un incidente in partenza della Sprint, senza conseguenze fisiche, dopo un contatto che ha coinvolto anche Brad Binder.

Dichiarazioni Luca Marini, Sprint Race GP Barcellona

“Da un lato sono soddisfatto perché siamo riusciti a fare un grande passo avanti rispetto a ieri e a questa mattina. Siamo stati in grado di eguagliare i tempi sul giro di Zarco in gara grazie ad alcune buone modifiche alla moto. Ma è vero che quest’anno qui è più difficile per noi rispetto all’anno scorso: c’è meno grip sul circuito e siamo piuttosto limitati. Con gomma nuova riesco a stare con piloti come Pecco, Franco e Bez, ma poi la nostra aderenza inizia a calare. Con una partenza ancora migliore potremmo forse guadagnare un’altra posizione, ma la Top 10 resta l’obiettivo”

Dichiarazioni Joan Mir, Sprint Race GP Barcellona

“Una giornata davvero sfortunata con quello che è successo nella Sprint. Il nostro problema è iniziato prima, nel secondo time attack. Abbiamo fatto un time attack con una moto e il secondo con l’altra, ma la sensazione non era la stessa e non sono riuscito a sfruttare al 100% la gomma nuova e per questo eravamo decimi invece che in Top 5. Se fossi riuscito a partire dentro la Top 5, avremmo potuto evitare questo tipo di sfortuna. Un peccato perché so quale velocità possiamo mostrare qui. Proviamo domani”

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