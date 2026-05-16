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MotoGP | Alex Marquez si prende la Sprint Race a Barcellona: gli highlights [VIDEO]

Acosta e Di Giannantonio sul podio, sesto Bagnaia. Fernandez migliore pilota Aprilia

di Jessica Cortellazzi16 Maggio, 2026
MotoGP | Alex Marquez si prende la Sprint Race a Barcellona: gli highlights [VIDEO] MotoGP | Alex Marquez si prende la Sprint Race a Barcellona: gli highlights [VIDEO]

Vi proponiamo, gli highlights della Sprint Race del Gran Premio di Barcellona, sesto appuntamento della stagione 2026 del Motomondiale. La vittoria è andata ad Alex Marquez (vincitore della gara lunga la scorsa stagione, ndr). A concludere sul podio, la KTM di Pedro Acosta e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.

La migliore Aprilia al traguardo è quella di Raul Fernandez che ha ottenuto la quarta posizione, davanti alla Honda LCR di Johann Zarco. Buon sesto posto per Francesco Bagnaia davanti alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli.

Ai Ogura, con l’altra Aprilia Trackhouse è ottavo, con l’Aprilia Factory di Marco Bezzecchi e la KTM Tech3 di Enea Bastianini a chiudere la TOP 10. Caduta, fortunatamente senza conseguenze per: Jorge Martin, Joan Mir, Brad Binder e ritiro per Maverick Vinales.


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