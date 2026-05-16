SBK | Gp Most Gara 1: grande duello Ducati, la spunta Bulega sul compagno Lecuona

Se in Superpole abbiamo vissuto un finale adrenalinico, non è stata da meno Gara 1 e anche in questo caso, l’ennesima vittoria di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), mente un po’ su quanto sia stata una prova molto combattuta. Il primo brivido è arrivato poco dopo la partenza, con la tremenda caduta che è costata il ritiro a Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) e conseguente restart per esposizione di bandiera rossa. Al secondo via, tutto è andato per il meglio ed è stato bravo Bulega a predere subito la testa pur tallonato dai suoi soliti antagonisti. Su tutti Yari Montella (Barni Spark Racing Team), che dopo le splendide qualifiche, ha provato a colpire al cuore la Ducati ufficiale con un’altra prestazione da vero predatore. Un attacco che non ha resistito al sopraggiungere di Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), in netta superiorità sull’italiano di casa Barni.

Rocambolesca la sfida per la quarta posizione tra Alberto Surra (Motocorsa Racing) e Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), che in una curva ha avuto la peggio, scivolando all’esterno del tracciato dopo un lieve contatto di gara con il giovane rookie. Raggiunto Bulega, Lecuona ha innescato una serie di scabi e di sorpassi sul compagno, dando vita ad una danza epica, che a sette giri dalla fine ha fatto credere che ci potesse essere un nuovo vincitore in questa bellissima serie. Con continui incroci di traiettoria e belle spallate, i due piloti si sono portati a ridosso del traguardo, lasciando il primo del gruppo di inseguitori a un quarto di minuto di distanza. All’ultimo giro e forse anche con un evidente usura delle gomme, Lecuona ha ceduto alla tenacia di Nicolò che ha portato un’altra volta la bandiera italiana sul primo gradino del podio. Terzo Montella, raggiunto sul finale da Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) e un irriducibile Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven).

Settimo posto per Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), autore di una prova in rimonta, davanti ad Andrea Locatelli(Pata Maxus Yamaha) e Alberto Surra (Motocorsa Racing), calato nel finale. decimo posto per Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), in netta progressione, mentre è giunto undicesimo Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing), battendo di netto Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha). Tredicesima posizione di Tom Bridewell (Ducati Advocates), quattordicesimo Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) e quindicesimo Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team). Fuori dalla zona punti Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing), Somkiat Chantra (Honda HRC) e Mattia Rato (Motoxracing). Ritirata anche la seconda Honda di Yuki Kunii (Honda HRC).

Superbike Gp Most Gara 1 Top Six:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

4. Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team)

5. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team)

6. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)

Gli orari della Superbike 2026 a Most

Dom 17 MAGGIO

WUP 09:15

Superpole Race 11:10

RACE 2 15:30