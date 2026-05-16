SBK | Gp Most Superpole: pole position di Bulega, beffato Montella a due minuti dalla fine

Quinto round e quinta Superpole di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), che sul finale delle qualifiche ha battuto il fantastico giro di Yari Montella (Barni Spark Racing Team) firmato in 1’29.896, con un altro capolavoro. Con il crono di 1’29.616 il leader della classifica ottiene un risultato che sembra scontato, quasi ci stiamo abituando, ma per tutta la sessione abbiamo vissuto una lotta serrata per decretare il primo della fila. Prima dei due ducatisti, è stato infatti Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), già in grande spolvero nelle FP, a predersi il momentaneo primato con un notevole 1’30.637, troppo in anticipo per battere la concorrenza rossa. Superato da Montella, l’americano si è poi migliorato all’ultimo minuto, mentre anche Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), si guadagnava la pole provvisoria. Nel secondo time attack, Montella è stato impeccabile e ha ripreso il comando, mantenuto per un paio di minuti, giusto il tempo che è bastato a Bulega per riportarsi davanti e chiudere i conti.

Con questi scambi di posizioni, gli ultimi secondi sono stati cruciali anche nelle file dietro e al quarto posto troviamo Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) in 1’30.339, seguito da Alberto Surra (Motocorsa Racing) in 1’30.388 e appunto Gerloff con il suo definitivo 1’30.417. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) apre la terza fila con il settimo tempo di 1’30.467, davanti a Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) con 1’30.493, tallonato da Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) in 1’30.671. Decimo tempo di Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), primo delle Yamaha in 1’30.758 e Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) in 1’30.836. Dodicesimo Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing) in 1’30.915 e tredicesimo Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) in 1’30.957. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) prende una paga vera dal compagno di team Bassani e non va oltre al quattordicesimo riferimento di 1’31.092, mentre il connazionale britannico Tom Bridewell (Ducati Advocates) segna il quindicesimo risultato in 1’31.174.

Per Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing), sedicesimo in 1’31.209, c’è la soddisfazione di precedere Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), fermo a 1’31.373, con Mattia Rato (Motoxracing) che insegue a 1’31.960. Chiudono lo schieramento Yuki Kunii (Honda HRC), diciannovesimo in 1’33.085 e gli ultimi due, con nell’ordine Miachael van der Mark e Somkiat Chantra (Honda HRC), arretrati per aver migliorato il proprio tempo sul settore, durante la terza sessione di prove libere, in regime di bandiere gialle. Da ricordare che non prendono parte al round Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), convalescente dalla caduta di Balaton e Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), dichiarato unfit dopo la caduta nelle FP3.

Superbike Gp Most, Superpole Top Six- I tempi finali

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’29.616s

2. Yari Monella (Barni Spark Racing Team) 1’29.896 +0.280s

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) 1’30.111 +0.495s

4. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) 1’30.339 +0.723s

5. Alberto Surra (Motocorsa Racing) in 1’30.388 +0.772s

6. Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) 1’30.417 +0.801s

Gli orari della Superbike 2026 a Most

Sab 16 MAGGIO

RACE 1 14:00

Dom 17 MAGGIO

WUP 09:15

Superpole Race 11:10

RACE 2 15:30