MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Bezzecchi: “Giornata dura”

Sprint Race complicata per il team Aprilia Racing. Marco Bezzecchi ha concluso al nono posto una gara in salita dove ha dovuto difendersi in quanto non riusciva ad attaccare mentre Jorge Martin è stato protagonista di una caduta. Bezzecchi è ancora al comando della classifica Mondiale con due punti di vantaggio sul compagno di squadra, Jorge Martin che oggi è stato protagonista di una caduta, fortunatamente senza conseguenze.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi, Sprint Race GP Barcellona

“Oggi è stata una giornata dura, non mi sono mai sentito bene. Anche se all’inizio della sprint guadagnavo qualche posizione, poi la perdevo. Non acceleravo, non riuscivo a staccare forte, non riuscivo a fare niente di veloce. Ieri pomeriggio è stata la mia migliore sessione, da lì in poi non sono più riuscito ad avere le stesse sensazioni sulla moto. Oggi nella sprint sono partito bene, sapevo che il podio era impossibile, ho recuperato qualche posizioni, ero sesto, volevo provare a prendere Zarco ma andava via e mi prendevano quelli dietro. Non ho avuto grande confidenza, devo confrontare i dati”

Dichiarazioni Jorge Martin, Sprint Race GP Barcellona

“Innanzitutto, vorrei ringraziare il team perché dopo quattro cadute, tra venerdì e sabato, non hanno mai smesso di lavorare e stanno facendo un lavoro incredibile. In questa giornata sono arrivate altre due cadute, su questa pista sto facendo fatica a trovare il limite. È vero che tra venerdì e sabato ho fatto un grande passo in avanti e pensavo di poter lottare per il podio. L’importante è capire che dietro ogni caduta c’è un errore umano, quindi bisogna continuare a lavorare come abbiamo fatto finora”

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