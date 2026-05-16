MotoGP | Rossi ‘accusa’ Ducati: “Dovrebbero impegnarsi come fa Pecco” [VIDEO[

Durante la trasmissione “Zona Rossa” di Sky Sport MotoGP, Valentino Rossi, ospite d’eccezione, ha parlato del momento di Francesco Bagnaia e di Ducati. In particolare, il nove volte iridato ha tirato una “frecciata” nei confronti del team di Borgo Panigale in quanto secondo lui, non si stanno impegnando tanto quanto fa il pilota piemontese per cercare di tornare competitivi. Forse una critica velata riferita ad un trattamento speciale da parte di Ducati nei confronti di Marc Marquez?

Dichiarazioni Valentino Rossi su trattamento Ducati a Bagnaia

“Secondo me quest’anno Pecco ha un atteggiamento molto buono, io lo vedo spesso, ci alleniamo spesso e sta veramente dando il massimo sia nella sua vita normale che negli allenamenti che quando giriamo in moto e vuole veramente cercare di rivincere con Ducati. Questo è l’atteggiamento giusto. I frutti si vedono perché a Le Mans ha fatto un ottimo weekend. La stagione è ancora lunga, probabilmente Pecco lo scorso anno non correrà più con Ducati ma a me piacerebbe che anche alla Ducati si impegnassero come si impegna Pecco per cercare di tornare davanti. Perché come in un matrimonio dove ci si è tanto amati, quando succedono cose brutte come l’anno scorso, non ci sono risultati, ci sono certe dichiarazioni, gli animi si sono molto raffreddati. Pecco ci sta provando, spero ci provi anche Ducati perché il potenziale per tornare a vincere c’è”.



