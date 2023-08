MotoGP | GP Silverstone Day 1, Quartararo deluso

MotoGP GP Silverstone Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha concluso la prima giornata del Gran Premio di Gran Bretagna in undicesima posizione. Il campione del mondo 2020, non è affatto soddisfatto del lavoro svolto oggi e spera di poter recuperare qualcosa nella giornata di domani.

Dichiarazioni Fabio Quartararo, Day 1 Silverstone

“Naturalmente, non è così che volevo finire la mia giornata. Dovremo lavorare per capire cosa dobbiamo migliorare. Questa è una pista dove è difficile testare una carena, quindi avremo un’altra possibilità in Austria. L’ho provata stamattina, ma non credo che la useremo di nuovo in questo GP perché il carico aerodinamico non è qualcosa di cui abbiamo davvero bisogno in questo tracciato. Certo, in Austria la useremo, e penso che forse lì sarà particolarmente positivo per noi. Per me il vento oggi non è stato un problema, ero più preoccupato nel trovare grip e sto faticando nell’ultimo settore. Non posso appoggiarmi come vorrei, quindi dobbiamo capire perché e cosa dobbiamo fare per domani”