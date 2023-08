MotoGP | Gp Silverstone Day 1, Marc Marquez: “Ho un po’ di dolore alla gamba destra”

GP Gran Bretagna MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez non è riuscito a centrare l’accesso diretto in Q2 nelle prove del Gran Premio di Gran Bretagna, nona tappa della MotoGP 2023 in programma a Silverstone.

Il pilota della Honda, ancora claudicante dopo le cadute del Sachsenring e di Assen, ha provato a centrare il jolly, ma ha chiuso 13esimo a 1.272 dalla vetta. A differenza delle ultime gare, l’otto volte iridato è partito con molta cautela, tirando solo nel finale. Ecco cosa ha detto il #93 del Repsol Honda Team.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Gran Bretagna Silverstone

“Oggi abbiamo proceduto in modo costante per recuperare fiducia, all’inizio mi sentivo un po’ rigido ma ho migliorato verso la fine. Naturalmente vorremmo essere più vicini al vertice, ma al momento dobbiamo concentrarci sul migliorare ciò che abbiamo. Fisicamente, ho un po’ di dolore alla gamba destra, intorno ai muscoli adduttori, ma continueremo a lavorare. L’obiettivo questo fine settimana è concentrato sulla mia squadra e su me stesso, costruendo una base e diventando più forti.”

