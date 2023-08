MotoGP | Gp Silverstone Day 1, Bagnaia: “Nel pomeriggio è andata subito meglio”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati – Pecco Bagnaia ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP con il sesto tempo.

Il pilota della Ducati dopo una difficile sessione mattutina ha chiuso l’unico turno valevole per l’accesso diretto in Q2 a 0.760s dalla vetta occupata dall’Aprilia di Aleix Espargarò. Ecco cosa ha detto i #1 della “Rossa” a due ruote che ha parlato anche del pericolo pioggia.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Questa mattina ho avuto un piccolo problema con una moto e l’altra aveva un setting che non mi piaceva. Nel pomeriggio mi sono sentito subito meglio. Non abbiamo avuto abbastanza tempo per provare tutto il materiale. Sono felice per questo, anche se ho avuto un po’ di sfortuna nella time-attack. Abbiamo fatto un buon lavoro, anche se questa pista è un po’ più difficile per il mio stile di guida. Ho bisogno di girare meglio, ma mi sto avvicinando passo dopo passo. Il freddo non ci ha aiutato, c’è una situazione molto simile a Phillip Island, ma in Australia ci sono delle gomme specifiche. Il problema è che si deve spingere subito perchè il giro migliore si fa al primo tentativo. E’ un rischio però, perchè la gomma anteriore è ancora fredda. Meteo incerto? Non ho paura delle qualifiche o della gara sprint. Quest’anno mi sento meglio sul bagnato, possiamo essere competitivi.”

