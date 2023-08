MotoGP | GP Silverstone Day 1, Morbidelli: ”Giornata difficile”

MotoGP GP Silverstone Monster Energy Yamaha – Dodicesimo tempo per Franco Morbidelli al termine della prima giornata di prove del Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota del team Yamaha, nonostante la giornata complicata anche a causa delle temperature, guarda con fiducia alla giornata di domani anche se l’incognita sarà il meteo: è prevista pioggia.

Dichiarazioni Franco Morbidelli, Day 1 GP Silverstone

“È stata una giornata difficile. Faceva piuttosto freddo, e con le gomme dure è difficile ma comunque, siamo riusciti a fare un po’ di lavoro per la gara di domenica. Sembra che domani pioverà, quindi oggi era davvero importante capire le gomme da asciutto e lavorare su di esse e ce l’abbiamo fatta. Questo è positivo. Il ritmo non è così male, ma purtroppo non siamo riusciti ad entrare in Q2. Ho dovuto rallentare durante un giro caldo e poi la gomma è diventata un po’ troppo fredda. Non potevo fare altro in quel giro. Ad ogni modo, cercheremo di fare un buon lavoro domani”