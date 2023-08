MotoGP | Gp Silverstone Day 1, Bastianini: “Siamo lontani dai primi”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati – Enea Bastianini non ha iniziato al meglio il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP, nona tappa del Motomondiale 2023 in programma a Silverstone.

Il #23 della Ducati ha chiuso con il 15esimo tempo a 1.482s dalla vetta (occupata dall’Aprilia di Aleix Espargarò, ndr). Per la “Bestia” anche una caduta alla fine della sessione mattutina, fortunatamente senza conseguenze.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Durante la prova di partenza al termine della prima sessione sono caduto perché la gomma posteriore si era raffreddata troppo, ma fortunatamente non mi sono fatto nulla. Nel pomeriggio siamo riusciti a fare qualche passo in avanti rispetto al mattino, ma ancora non siamo vicini ai primi e dobbiamo migliorare se vogliamo restare con loro domenica. Domani probabilmente pioverà e dovremo cambiare mentalità e stile di guida. In caso di pista asciutta, proveremo a fare ancora qualche modifica al setup per provare a migliorare. Vedremo cosa riusciremo a fare domenica.”

4.7/5 - (43 votes)