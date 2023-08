MotoGP | Gp Silverstone: Alex Marquez si aggiudica la Sprint Race, Bezzecchi è secondo

MotoGP Gp Gran Bretagna Sprint Race – Alex Marquez si è aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP, nono appuntamento del Motomondiale 2023 disputato a Silverstone.

Il pilota del Team Gresini ha vinto una gara corsa con pneumatici rain ma con meno acqua in pista rispetto a questa mattina. Il #73 della Ducati una volta preso il comando della corsa non l’ha più lasciato sino alla bandiera a scacchi.

Seconda posizione per Marco Bezzecchi, con il pilota del Mooney VR46 Racing Team che complice l’opaca gara del Campione in carica, nonché leader della classifica iridata Pecco Bagnaia (che ha chiuso 14esimo e staccatissimo dalla vetta, ndr), si porta a -27 dal pilota piemontese. Terzo gradino del podio per Maverick Vinales, che in sella all’Aprilia ha chiuso a poco più di tre secondi dalla vetta.

Buona la gara di Johann Zarco che ha ottenuto il quarto posto davanti all’Aprilia di Aleix Espargarò e al team-mate Jorge Martin.

Settimo all’arrivo Jack Miller, che dopo un’ottima partenza non è riuscito a tenere il ritmo dei primi. Chiudono la Top Ten Augusto Fernandez con la KTM del Team GASGAS, Brad Binder con la KTM e Miguel Oliveira con l’Aprilia del Team RNF.

Dall’undicesima alla quindicesima posizione troviamo cinque piloti italiani, nell’ordine: Luca Marini, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli.

Da dimenticare la gara di Honda e Yamaha, in particolar modo di Marc Marquez e Fabio Quartararo. I due hanno chiuso rispettivamente in 18esima e 21esima posizione, lontanissimi dalla vetta.

