MotoGP | Martin Vs Aprilia: “Non penso di dover chiedere scusa”

Aprilia Vs Jorge Martin – Jorge Martin è tornato a parlare e lo ha fatto alla vigilia della prima giornata di prove del Gran Premio della Repubblica Ceca, 12esima tappa della MotoGP 2025 in programma a Brno.

L’iridato 2024 della MotoGP ha parlato della situazione vissuta con Aprilia, tensioni che ora hanno lasciato spazio ad una “pace” almeno fino al 2026, quando scadrà il suo contratto con la casa di Noale.

Il pilota madrileno avrebbe avrebbe voluto sfruttare una clausola presente sul contratto per lasciare la moto veneta con un anno di anticipo, lo aveva dichiarato ufficialmente il suo Team Manager Albert Valera e lo ha ribadito oggi il #1 spagnolo, che ha comunque detto di non sentirsi in dovere di chiedere scusa.

Domani tornerà in in pista in una manifestazione ufficiale a distanza di tre mesi dall’unica apparizione della stagione, quella del Gran Premio del Qatar, dove subì il terzo duro infortunio della stagione.

Felice di essere tornatoo Conferenza Stampa Jorge Martin

“Sono felice di essere tornato, sono stati mesi difficili per me. Sono contento di dire che continuerò con Aprilia anche nel 2026. Voglio spiegare quello che è successo, avrei dovuto farlo prima. Dopo i vari infortuni, ho cominciato ad avere tanti dubbi anche su me stesso, ho voluto prendere la decisione di provare Aprilia per alcune gare e poi attivare la clausola. Aprilia mi ha negato questo e lo capisco, da quel momento ho dovuto lottare per provare a passare ad un altro progetto, avrei potuto continuare, ma credo che nella vita bisogna prendere delle decisioni. Marco (Bezzecchi) e Aprilia stanno facendo un ottimo lavoro e sono pronto a dare il massimo per raggiungere grandi risultati insieme. Mi sento meglio, ho lavorato tanto a livello mentale, chiaramente ho bisogno di ore sulla moto. Il test è stato fantastico, ho lavorato tanto sulla mia condizione. Ho sentito il potenziale della moto, devo fare le mie congratulazioni a Marco e alla squadra.”

Rimpianti Conferenza Stampa Jorge Martin

“Non ho rimpianti, quello che ho fatto era quello che pensavo fosse la scelta migliore per il mio futuro. Nessuno può capire cosa si prova ad essere in ospedale con 12 costole rotte senza dormire. Ho sofferto tanto quando ero in ospedale ma poi mi sono allenato alla perfezione, il coraggio che so di avere mi aiuterà per il resto della mia carriera. Ringrazio Aprilia per il lavoro che staranno facendo e forse in futuro dirò a Massimo ‘Grazie per avermi tenuto qui’. Ora è tempo di lavorare.

“Quando ero in ospedale non sapevo se sarei tornato a correre, ci sono stati altri dubbi. Sono dubbi professionali, a livello personale cercavo solo di mantenere la calma. Capisco le opinioni dei fans, io pensavo che quella fosse la cosa migliore per il mio futuro, spero che alcuni di loro torneranno al mio fianco ma a dire il vero non mi concentro sulle critiche.”

Honda non era unica opzione Conferenza Stampa Jorge Martin

“La Honda era un’opzione ma non era l’unica. I rapporti sono come delle montagne russe, ti innamori e poi litighi ma se ti piace l’altra persona, lotti per stare insieme e per raggiungere gli obiettivi comuni. C’è stata una lotta ma è il momento di tornare uniti e abbiamo l’obiettivo comune di vincere.”

Tutto chiuso prima di tornare a correre Conferenza Stampa Jorge Martin

“Ho chiesto la possibilità di fare dei test che mi era stata negata e da lì, ho preso la mia decisione. Se non fossi stato in ospedale, tutto questo non sarebbe successo. Non sono contento di essere qui oggi, preferirei stare da solo. Sono entusiasta ma non mi piace essere qui in sala stampa. Prima di tornare a correre volevo che tutto fosse chiuso, non volevo lotte con Aprilia. Non potevo andare in pista con tutta questa storia. Vedo come Aprilia si è evoluta e questo mi ha fatto cambiare idea. Si sente la tensione ma l’aspetto più importante tra team e pilota è comunicare. Non penso di dover chiedere scusa, per me è importante avere una famiglia. Ho parlato già con loro, siamo tutti insieme, non sarà semplice ma lotteremo.”

Non sono un idiota Conferenza Stampa Jorge Martin

“Non voglio più parlare della clausola, non sono un idiota, tutta questa situazione non si sarebbe verificata se non ci fosse stata quella clausola. La cosa importante è che sono tornato in Aprila e direi di chiuderla qui.”

Tornare competitivo Conferenza Stampa Jorge Martin

“Impossibile sapere quando tornerò competitivo. Sono qui per competere, per dare il mio meglio e penso che fosse importante tornare prima della pausa estiva in modo da poter trarre delle conclusioni. Io sono certo di poter tornare al livello dell’anno scorso, io sono stato fuori per tanto tempo in nove mesi ho corso solo una gara. Ho bisogno di prendermi del tempo e chissà se domani sarò terzo o quindicesimo.”

Foto: Valter Magatti

3.3/5 - (7 votes)