MotoGP | Gp Qatar Sprint Race, Marc Marquez: “Ottimo inizio di gara”

GP Qatar MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, 19esima tappa della MotoGP 2023, in undicesima posizione.

Un primo giro impressionante per lo spagnolo. Tuttavia, l’entusiasmo è stato presto temperato da un incidente con Binder, seguito da una situazione di blocco dietro Zarco, che ha limitato la sua performance. Marquez ha sottolineato gli imprevisti durante la gara, compreso un contatto con Raul Fernandez verso la fine. Il pilota spagnolo si scusa per l’accaduto e attribuisce le sfide affrontate alla scivolosità della pista. Con lo sguardo già rivolto al domani, Marquez dimostra la sua resilienza e determinazione nel voler superare le avversità e cercare nuove opportunità nella competizione del Qatar GP.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Qatar MotoGP 2023

“Abbiamo fatto un ottimo inizio di gara e abbiamo fatto un ottimo primo giro. Sfortunatamente, poco dopo ho avuto un incidente di gara con Binder, succede. Poi sono rimasto un po’ bloccato dietro Zarco e non sono riuscito a superarlo, cosa che ci ha limitato. Verso la fine della gara sono andato largo alla curva 1 e ho avuto un contatto con Raul Fernandez: mi dispiace per lui. Su una pista come il Qatar queste cose possono succedere perché quando esci anche solo un po’ la traiettoria è molto scivolosa. Domani abbiamo un altro tentativo.”

