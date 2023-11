MotoGP | Gp Qatar Sprint Race, Bezzecchi: “Sto facendo davvero tanta fatica con il grip”

MotoGP GP Qatar Lusail Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, in tredicesima posizione.

Weekend non facile per Marco, che fatica a trovare il giusto feeling. Fuori dalla Q2 oggi e costretto in quinta fila al via, è capace di risalire fino all’11esima posizione prima di essere costretto a cedere posizioni nel finale.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi GP Qatar Lusail Sprint Race MotoGP 2023

“Sto facendo davvero tanta fatica con il grip dietro, anche se a dire il vero penso che il grip qui sia strano per tutti. Non ho confidenza alla guida, sicuramente oggi abbiamo fatto uno step in avanti, ma non è stato abbastanza per la Q2. Partire dalla quinta fila non è facile, abbiamo tentato una modifica per la Sprint e stavo recuperando. Purtroppo ho commesso qualche errore e ho perso terreno nel finale. Peccato, torniamo sui dati per la gara di domani.”

