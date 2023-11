MotoGP | Gp Qatar Sprint Race, Alex Marquez: “Onestamente ho pensato anche a vincerla, ma ci proveremo domani”

MotoGP GP Qatar Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, in quarta posizione.

Per Alex Marquez una assoluta dimostrazione di forza in un fine settimana dove non aveva brillato (due cadute e la Q1), ma dove ha saputo trovare velocità e passo giusto in tempo per essere nuovamente tra i protagonisti.

Dichiarazioni Alex Marquez Gp Qatar Sprint Race MotoGP 2023

“Ho sofferto un po’ di chattering durante tutto il giorno e in gara dopo qualche giro il problema è ricomparso… Onestamente ho pensato anche a vincerla, ma ci proveremo domani. Ci vorrà un gran partenza e risolvere i problemi di oggi. Sono contento per Fabio che sta lavorando duro e avere un compagno di squadra veloce aiuta anche me a crescere”.