MotoGP | Gp Qatar Sprint Race, Bagnaia: “Accadono cose strane”

MotoGP GP Qatar Ducati – E’ un Pecco Bagnaia deluso quello che ha parlato al termine della Sprint Race del Gran Premio del Qatar, 19esima gara del Motomondiale 2023 corsa al Lusail International Circuit.

Il pilota piemontese della Ducati in gara non ha mai avuto il feeling delle prove e delle qualifiche ed ha utilizzato espressioni colorite indirizzate con molta probabilità a Michelin, senza però farne il nome. Una gomma fallata sembra essere la causa della sua performance, con il #1 che ha tagliato il traguardo in quinta posizione.

Con questo risultato e la vittoria di Martin si riducono a 7 i punti di vantaggio sullo spagnolo, ecco cosa ha detto a Sky Sport il Campione in carica che ha risposto anche ad una domanda su un contatto con lo spagnolo, che vuole restituire.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Qatar MotoGP 2023

“Mi sono trovato in una situazione molto difficile, perché lavori in un modo per tutto il weekend, hai determinate sensazioni sulla moto, tanto da non dover cambiare niente, perché funziona tutto molto bene e poi parti per la gara ed è tutta un’altra storia. Queste cose sinceramente mi fanno girare le palle. È strano, stamattina con la gomma usata il giorno prima e riscaldata al quindicesimo giro ho girato più forte che negli ultimi giri della gara Sprint. È qualcosa di strano e può succedere, solo è accaduto nel momento sbagliato. Faticavo con il grip, quando fino alla qualifica mi bastava accompagnare la moto fuori dalle curve, mentre nella Sprint c’era un grosso scivolamento già dall’ingresso.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Previsione Gara Lunga GP Qatar MotoGP 2023

“Ho il passo per vincere il GP, bisogna avere un po’ di fortuna nel trovare la giusta situazione. Bisogna partire bene, cercare di evitare contatti, soprattutto, e spingere. Sappiamo che nelle gare lunghe siamo avvantaggiati su tutti gli altri. Il passo che avevamo oggi ci avrebbe permesso di vincere la gara Sprint. Era un weekend dove stavamo gestendo tutto perfettamente, ma oggi abbiamo buttato sette punti in questo modo. Non perché siamo lenti, ma perché ci sono altri problemi. Questo mi fa girare le palle, ma reagiremo domani. Contatto con Martin? Sono stato contento che sia stato lui a darmeli in modo tale da aprire la possibilità di poterlo fare. Sarà bello domani.”

4.7/5 - (43 votes)