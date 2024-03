MotoGP | GP Qatar, Bastianini: “Marquez è un rivale tosto, sarà della partita”

GP Qatar MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini è pronto a tornare in sella e lo farà da domani, per la prima giornata del Gran Premio del Qatar, gara inaugurale della MotoGP 2024.

Il pilota riminese sa che per mantenere il posto accanto a Pecco Bagnaia (fresco di rinnovo contrattuale, ndr) dovrà spingere sin da subito, per dimostrare di meritare la seconda “sella” della “Rossa” a due ruote.

Il #23 che in Qatar ha vinto nel 2022 si vede in lotta per la vittoria anche in questo weekend, mentre spera di battagliare con Bagnaia per il titolo. Ecco cosa ha detto alla Gazzetta dello Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Stato Forma Preview GP Qatar MotoGP 2024

“Sono in forma, siamo partiti con il piede giusto. Nel 2023 non partivo male, ma le sensazioni in sella non erano il massimo, mentre ora il feeling è stato immediato. A Lusail ho vinto la prima gara in MotoGP nel 2022. Anche lo scorso anno andavo forte. Ma partivo dietro. Però ho fatto il giro veloce all’ultima tornata. La base della moto è migliorata, c’è ancora qualcosa da fare, ma siamo pronti. Ducati mi ha, e ci ha, ascoltato, perché quel che ho chiesto sia io sia gli altri piloti ufficiali è stato recepito. Da Gigi (Dall’Igna; n.d.r. ) in giù, a casa finora tutti hanno fatto un gran lavoro. Chi vince in Qatar? La Sprint Pecco. Per la gara vedo tre nomi. E il mio è tra quelli.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Nuova Ducati Preview GP Qatar MotoGP 2024

“La moto è nata bene e io mi sono sentito a posto e più veloce dal primo turno. Questa Ducati è un passo avanti, e, a oggi credo sia la moto migliore. Ho tenuto d’occhio anche la F.1, ed è vero che la Red Bull ha fatto qualcosa di diverso. La Ducati, per me, ha invece mantenuto la propria filosofia. La moto è molto stabile. Si muove molto meno della GP23, ha una bella erogazione, pulita. Soprattutto, siamo tornati a staccare forte come sulla GP22. Il carattere e il dna della moto sono sostanzialmente gli stessi, abbiamo colmato piccole lacune. Nel 2023 avevamo fatto un cambiamento un po’ più grande a livello di motore, ora le modifiche sono state minori. E l’aerodinamica è stata subito migliore. Diciamo che la GP24 è una ’23 un po’ aggiustata. Esteticamente simili, ma siamo molto più a posto.”

Dichiarazioni Enea Bastianini VS Pecco Bagnaia Preview GP Qatar MotoGP 2024

“Pecco anche nei test ha dimostrato ritmo e tanta velocità. Spero di essere il primo rivale, ambivo a esserlo già l’anno scorso, ma sento che ora potrà essere diverso. Mi sento nella condizione giusta, ho un’ottima squadra, ci siamo uniti, conosciuti e rafforzati. Sarà un inizio campionato gustoso. Al momento non vedo perché cambiare squadra. Mi trovo bene, abbiamo ritrovato la velocità. Voglio vedere il mio potenziale, prima di pensare al futuro. Sono sicuro di ciò che posso ottenere. Se ne discuterà, ma oggi sono sulla moto migliore, la più ambita.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Vs Marc Marquez Preview GP Qatar MotoGP 2024

“Spinge quando è il momento, tenendosi però del margine. È un rivale tosto, sarà della partita. Non so se per il titolo, ma per i primi tre posti sì, m non bisogna sottovalutare KTM e Aprilia. Io sto coi piedi per terra, vietato montarsi la testa. Ma a noi tre aggiungerei anche Di Giannantonio. E poi Marquez, Binder, le Aprilia.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Mercato Piloti Preview GP Qatar MotoGP 2024

“Tanti aspettano conferme dalle moto: Quartararo, Marquez che vorrà un team ufficiale, Miller che deve meritarsi la KTM, io lo stesso

4.6/5 - (41 votes)