MotoGP | GP Qatar, Mir: “Un’altra stagione è finalmente arrivata”

MotoGP GP Qatar Repsol Honda – Joan Mir è carico per l’inizio stagione, questo weekend si corre il Gp del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024.

Dopo un intenso test pre-campionato, la squadra è pronta ad affrontare le sfide della nuova stagione. Joan Mir, nel suo secondo anno con il Repsol Honda Team, esprime un entusiasmo palpabile all’avvicinarsi del GP del Qatar. Con un positivo inizio di test nel 2024, Mir condivide la sua fiducia nel progresso della squadra e la determinazione nel migliorare le prestazioni rispetto alla scorsa stagione. Mir, insieme al suo team guidato da Santi Hernandez, è pronto ad iniziare la stagione in modo positivo, confermando la determinazione a lottare con i migliori.

Dichiarazioni Joan Mir Preview GP Qatar Honda Repsol MotoGP 2024

“Un’altra stagione è finalmente arrivata! Sei sempre entusiasta di iniziare l’anno e di tornare a correre perché non c’è niente come correre su una MotoGP. Ci siamo divertiti tra i test e questo fine settimana per continuare ad allenarci e mettere tutto a posto per iniziare l’anno. Sono contento di come stanno procedendo le cose e sono fiducioso che potremo continuare a migliorare nel corso del GP del Qatar. Sarà un fine settimana in cui costruire e capitalizzare i momenti importanti, il nostro obiettivo è iniziare più forti della scorsa stagione per iniziare l’anno in modo positivo”.

