MotoGP | GP Qatar, Di Giannantonio: “Mi sento bene, la pista mi piace davvero tanto”

MotoGP GP Qatar Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio ha avuto subito un grande feeling con la sua nuova squadra, il Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Il pilota romano, ingaggiato dal Team di Valentino Rossi dopo un finale di stagione che lo ha visto anche vincere proprio in Qatar, è subito stato veloce in sella alla Ducati Desmosedici GP 23.

Ora arriva la prima gara della stagione proprio al Lusail International Circuit, dove vuole ben figurare. Ecco cosa ha detto l’ex pilota del Gresini Racing.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Qatar MotoGP 2024

“Se penso al Qatar, non posso che avere dei bellissimi e indelebili ricordi. Sono davvero felice di iniziare e di tornare al lavoro con tutta la squadra. Mi hanno accolto e mi sono sentito subito a mio agio. Nella pre-season, le performance sono state molto solide, sono riuscito ad adattarmi alla nuova moto più facilmente di quanto potessi pensare. Mi sento bene, la pista mi piace davvero tanto e non vedo l’ora di scendere in pista.”

