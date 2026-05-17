MotoGP | Gp Barcellona: paura per Alex Marquez e Zarco, gara vinta da Di Giannantonio

MotoGP Gara GP Barcellona – Il Gran Premio di Catalunya classe MotoGP è stato caratterizzato da una bandiera rossa esposta nel 12esimo dei 24 giri previsto dopo un terribile incidente.

L’incidente è avvenuto tra la curva 9 e la 10, in pieno rettilineo, quando il leader della gara Pedro Acosta ha avuto un problema alla sua KTM RC16 venendo tamponato da Alex Marquez che lo seguiva in scia e che ha evitato il tamponamento “netto”, ma che ha preso di “striscio” il codone della KTM del connazionale, cadendo a oltre 200 Km/h, ruzzolando lungo il rettilineo fino a fermarsi al lato della pista.

Coinvolto anche Fabio Di Giannantonio, che ha preso in pieno un “pezzo” della moto di Alex Marquez cadendo. Il pilota romano del VR46 Racing Team è comunque risalito in sella tornando ai box. Ad avere la peggio proprio Alex Marquez trasportato in ambulanza prima al centro medico e poi all’ospedale di Barcellona.

La gara è poi ripartita per 13 giri, ma alla prima curva dopo il re-start c’è stato un altro incidente che ha visto coinvolti Luca Marini, Pecco Bagnaia e Johann Zarco, con quest’ultimo che ha tamponato Marini, coinvolgendo anche Bagnaia. Altra bandiera rossa, con Zarco soccorso nello spazio di fuga e Bagnaia e Marini in piedi.

Altra ripartenza, questa volta tutto liscio, anche se poche curve dopo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse MotoGP Team) ha centrato il compagno di marca Jorge Martin, facendolo cadere, gara finita per l’iridato 2024 della MotoGP.

La vittoria è andata ad un grande Fabio Di Giannantonio, che tornato malconcio dalla prima bandiera rossa, è riuscito ad ottenere la seconda vittoria in MotoGP. A podio l’ottimo Joan Mir su Honda HCR e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini).

Quarto al traguardo Ai Ogura su Aprilia Trackhouse MotoGP Team, che proprio all’ultima curva ha avuto un contatto con Pedro Acosta, con quest’ultimo a terra senza conseguenze.

Quinta, sesta e settima posizione per Pecco Bagnaia su Ducati Factory, Marco Bezzecchi su Aprilia Factory e Fabio Quartararo su Yamaha Factory. In Top Ten anche Luca Marini (Honda Factory), Brad Binder (KTM Factory) e il rookie Honda LCR Diogo Moreira.

In Campionato Bezzecchi è sempre leader con 140 punti contro i 127 di Martin, i 116 di Di Giannantonio, i 92 di Acosta e i 76 di Ogura.

UPDATE ARRIVO GP BARCELLONA DOPO PENALITA’ A MIR E OGURA

Cambia il risultato della gara dopo le penalità a Joan Mir e Ai Ogura, il primo per la regola sulla pressione delle gomme da secondo ha chiuso tredicesimo, mentre il giapponese penalizzato per aver fatto cadere Pedro Acosta da quarto diventa ottavo. A podio Pecco Bagnaia, la classifica seguente è quella aggiornata.

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